أوكرانيا تطلب تجميد ديونها لمدة عامين..  تبلغ 20 مليار دولار

طلبت أوكرانيا من دائنيها الدوليين، بمن فيهم القوى الغربية وأكبر الشركات الاستثمارية في العالم، تجميد مدفوعات ديونها لمدة عامين حتى يمكنها تركيز مواردها المالية المتناقصة لدحر روسيا.

وبينما تواجه هبوطا في الناتج المحلي الإجمالي، تشير تقديرات إلى أنه يتراوح من 35% إلى 45% هذا العام في أعقاب الغزو الروسي في فبراير، قالت وزارة المالية الأوكرانية، إنها تأمل بالتوصل لاتفاق لتأجيل مدفوعات ديونها، التي تبلغ 20 مليار دولار تقريبا، بحلول التاسع من أغسطس المقبل.

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وسيأتي التأجيل الذي سارعت حكومات غربية وصناديق كبرى مقرضة لأوكرانيا، في الوقت المناسب بينما يحين موعد سداد ديون بحوالي 1.2 مليار دولار في بداية سبتمبر.

وقدرت أوكرانيا أن تجميد مدفوعات الدين، سيوفر لها حوالي 5 مليارات دولار على مدار فترة التأجيل.

وكانت شركة الغاز الأوكرانية المملوكة للدولة "نفتوغاز"، طلبت في وقت سابق، من دائنيها الدوليين تأجيل سداد ديونها لمدة عامين، مما عزز التوقعات بأن الحكومة قد تفعل الشيء نفسه قريبا.

وقالت الشركة، إن الغزو الروسي جعلها تعاني نقصا في السيولة لأن العديد من عملائها غير قادرين الآن على دفع فواتيرهم.

وفي طلبها لتجميد الدفع، ذكرت "نفتوغاز"، أن الغزو الروسي المستمر أدى إلى "تدهور اقتصادي وتجاري كبير في أوكرانيا"، وأن تخلف عملاءها عن سداد مدفوعاتهم "أثر سلبا على وضع السيولة لديها".

وتعد "نفتوغاز"، مصدر دخل رئيسيا لأوكرانيا، إذ أسهمت بما يقرب من 17% من إجمالي إيرادات الميزانية العامة للدولة العام الماضي.