اقتصاد اليابان
"المركزي" الياباني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند سالب 0.1%
خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من 2.9% إلى 2.4%
أبقى بنك اليابان المركزي، أسعار الفائدة المتدنية دون تغيير عند سالب 0.1%، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.
وأكد البنك أنه سيستمر في سياسته التحفيزية ودعم الاقتصاد رغم الانخفاض الحاد في قيمة الين وارتفاع معدلات التضخم.
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من ناحية أخرى، خفض بنك اليابان توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام من 2.9% إلى 2.4%، مشيرا إلى مشاكل سلاسل التوريد إثر الإغلاقات الصينية مع تفشي فيروس كورونا.
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