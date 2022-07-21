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"المركزي" الياباني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند سالب 0.1%

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اقتصاد اليابان

"المركزي" الياباني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند سالب 0.1%

خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي من 2.9% إلى 2.4%

دبي - العربية.نت

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أبقى بنك اليابان المركزي، أسعار الفائدة المتدنية دون تغيير عند سالب 0.1%، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

وأكد البنك أنه سيستمر في سياسته التحفيزية ودعم الاقتصاد رغم الانخفاض الحاد في قيمة الين وارتفاع معدلات التضخم.

من ناحية أخرى، خفض بنك اليابان توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام من 2.9% إلى 2.4%، مشيرا إلى مشاكل سلاسل التوريد إثر الإغلاقات الصينية مع تفشي فيروس كورونا.

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