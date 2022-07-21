"المركزي" الياباني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند سالب 0.1%

أبقى بنك اليابان المركزي، أسعار الفائدة المتدنية دون تغيير عند سالب 0.1%، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.

وأكد البنك أنه سيستمر في سياسته التحفيزية ودعم الاقتصاد رغم الانخفاض الحاد في قيمة الين وارتفاع معدلات التضخم.

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من ناحية أخرى، خفض بنك اليابان توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام من 2.9% إلى 2.4%، مشيرا إلى مشاكل سلاسل التوريد إثر الإغلاقات الصينية مع تفشي فيروس كورونا.