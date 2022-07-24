وزيرة الخزانة: الاقتصاد الأميركي يتباطأ والركود ليس حتميا 

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد إن النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتمياً.

وأضافت يلين لشبكة تلفزيون "إن.بي.سي" أن أرقام التوظيف الأميركية القوية وإنفاق المستهلكين يظهران أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

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واستمر الارتفاع الكبير لأرقام التوظيف في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران بتوفير 372 ألف وظيفة، كما استقر معدل البطالة عند 3.6%. وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تزيد فيه عدد الوظائف الجديدة على 350 ألفا.

وقالت يلين، التي كانت ترأس سابقا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "هذا ليس اقتصادا في حالة ركود.. لكننا في فترة انتقالية يتباطأ فيها النمو، وهذا ضروري ومناسب".

وأضافت أن التضخم "مرتفع جدا" وأن الزيادات الأحدث لأسعار الفائدة تساعد في كبح جماح الأسعار وجعلها تحت السيطرة.

وقالت يلين "أنا لا أقول إننا سنتجنب بالتأكيد الركود... لكنني أعتقد بوجود مسار يحافظ على قوة سوق العمل ويؤدي إلى انخفاض التضخم".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي 1.6% في الربع الأول، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير يوم الخميس ارتفاعا 0.4% فقط في الربع الثاني، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وأوضحت يلين أنه حتى إذا جاءت أرقام الربع الثاني سلبية، فلن يشير ذلك إلى حدوث ركود نظرا لقوة سوق العمل وزيادة الطلب.

وفي مقابلة مع العربية، قالت محللة أولى للأسواق في XTB MENA فرح مراد، إن الولايات المتحدة دخلت بالفعل في الركود التقني، مؤكدة أن ذلك لن يكون أمرا سيئا إن لم يكن مستداما.

وأضافت فرح، أن الأنظار تراقب النتائج الفعلية للناتج المحلي الأميركي حتى يتأكد الركود من عدمه.

وأشارت إلى رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل ليست السيناريو المظلم.

وترى فرح، أن الاتجاه لرفع الفائدة بواقع 100 نقطة لن يكون إيجابيا للأسواق.