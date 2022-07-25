بلتون المالية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 8.3% في 2022

توقعت بلتون المالية، نمو الاقتصاد السعودي بـ 8.3% في 2022، بدعم من نمو قوي في الاقتصاد النفطي.

ورجحت بلتون في تقريرها، أن ينمو الاقتصاد النفطي السعودي بـ 15.3% في 2022.

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وأشارت إلى أن حزمة الدعم الأخيرة وعودة الحجاج وتزايد توظيف المواطنين، عوامل تدعم نمو الإنفاق الداخلي.

وتوقعت بلتون بقاء معدل التضخم في المملكة عند 2.5% هذا العام، وهو معدل أدنى من المعدلات العالمية.

كما رجحت أن تسجل المملكة فائضا في الموازنة بـ 7.6% من الناتج المحلي هذا العام، بالإضافة إلى تسجيل الحساب الجاري في المملكة فائضا بـ 17.5% من الناتج المحلي في 2022.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية، سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عند 7.6% في 2022، علماً بأن الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه في أبريل، كان قد توقع نمو الاقتصاد بواقع 6.3%.

كما توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعت نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9% خلال الأعوام من 2022 وحتى 2026.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد العمران، إن العوامل الداخلية للاقتصاد السعودي جيدة جدا، مضيفا أن صندوق النقد الدولي وبلتون يتوقعان نموا أعلى من 8% للناتج المحلي الإجمالي.

وذكر العمران، أن الربع الأول من العام الحالي سجل الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة 9.6%.

وأشار إلى أن التضخم من أدنى المعدلات العالمية في المملكة، مما يعني أن العوامل الداخلية في الاقتصاد "داعمة".