ولي العهد السعودي يعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين" في نيوم

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن تصاميم مدينة "ذا لاين" في نيوم، والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

وذكر ولي العهد، أن التصاميم الاستثنائية لـ "ذا لاين" توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، مضيفا: "لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم".

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وأشار إلى أن مدينة "ذا لاين" في نيوم تحتوي قطاراً فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة.

وتابع ولي العهد: "عازمون على تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى في المدينة"، كما ستكون الأسطح الزجاجية عبارة عن مرايا عاكسة على جانبي "ذا لاين" بما يسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة.

وبين الأمير محمد أن "ذا لاين" ستبنى وفقا لأحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع، وستعمل نيوم على تصميم المدينة رقمياً بأكملها، مضيفاً أنه سيتم الاستعانة بفريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالمياً.

وأفاد ولي العهد أن تصميم المساحات الداخلية مبتكر لخلق تجارب غير عادية، كما لفت إلى أن البناء على شكل طبقات عمودية يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة.

كما تقدم "ذا لاين" نهجا جديدا في تصميم المدن المرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية، وستكون هي مكان الحالمين بغد أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية، وفق ما ذكره ولي العهد السعودي.

وأكد أن المدينة الجديدة تشير إلى التزام المملكة الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، لافتا إلى أن نيوم تضم مجموعة من ألمع العقول العالمية في الهندسة المعمارية والبناء.