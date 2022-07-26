اقتصاد السعودية
السعودية تقفل طرح يوليو من الصكوك بـ 2.93 مليار ريال
قسمت الإصدارات إلى شريحتين لأجل 8 و12 سنة
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.93 مليار ريال.
بحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الشريحة الأولى 480 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.
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وبلغت الشريحة الثانية 2.45 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034.
كان حجم الإصدار قد بلغ نحو 5.44 مليار ريال في يونيو الماضي، على شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.86 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2.57 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034.
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