تركيا ترفع توقعات التضخم في 2022 إلى 60.4%
مع ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية بالإضافة إلى تأثير الليرة الضعيفة
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 60.4% من 42.8% في أبريل، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية بالإضافة إلى تأثير الليرة الضعيفة.
وقال محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو، اليوم الخميس إن تضخم المستهلكين سيتباطأ إلى 19.2%، في نهاية العام المقبل قبل أن يصل إلى 8.8%، في عام 2024. والهدف الرسمي للبنك هو 5%.
كشف كافجي النقاب عن أحدث توقعاته وتقرير التضخم الفصلي في مؤتمر صحفي في أنقرة.
وقال إن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ظل أعلى من الاتجاه المتوقع في يونيو/حزيران لكن التضخم الأساسي أظهر توقعات أكثر إيجابية.
وقال كافجي أوغلو في استعراضه للتقرير الفصلي عن التضخم إن مساهمة الطلب في خفض التضخم ستصبح أكثر وضوحا في النصف الثاني من هذا العام.
كانت آخر بيانات رسمية قد كشفت أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62% في يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعاً بتأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة منذ أزمة ديسمبر.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة "رويترز" عند 5.38%. وسنوياً، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35%.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري في يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31%.
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