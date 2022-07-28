وزير التموين: احتياطيات مصر من القمح تكفي لـ7 أشهر

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن وزير التموين، علي المصيلحي، يوم الأربعاء، أن احتياطيات القمح في مصر تكفي لسبعة أشهر.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي في اضطراب شحنات الحبوب وأدى لزيادة سريعة في أسعار السلع الأولية على مستوى العام، الأمر الذي أحدث أزمة مالية لمصر التي تعد عادة أكبر مستورد للقمح في العالم.

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يشار إلى أن نحو 80% من واردات القمح المصرية في العام الماضي، كانت من روسيا وأوكرانيا.

وكان وزير المصيلحي، أكد في أوائل الشهر الجاري، توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي.

وبين الوزير أن مخزون السكر يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، و"لذا فليس لدينا أي مشكلة في توفير السكر"، كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر.

وأضاف أن مخزون المكرونة يكفي لمدة 8.4 شهر، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالأرز الأبيض، فإنه تم استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز تباعا، بينما تعمل الوزارة على ضمان توفير الأرز على مدار العام للمواطنين.