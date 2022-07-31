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الاقتصاد السعودي ينمو 11.8% في الربع الثاني من 2022

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اقتصاد السعودية

الاقتصاد السعودي ينمو 11.8% في الربع الثاني من 2022

بدعم من الأنشطة النفطية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

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