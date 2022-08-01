اقتصاد أوروبا
نشاط التصنيع في منطقة اليورو ينكمش لأول مرة منذ عامين
مؤشر الطلبيات الجديدة يسجل أدنى قراءة منذ أزمة الدين عام 2012، باستثناء أشهر الإغلاق خلال جائحة كورونا
سجل نشاط التصنيع في منطقة اليورو خلال يوليو المنصرم، أول انكماش منذ عامين، مع اضطرار المصانع إلى تخزين إنتاجها غير المباع في ظل ضعف الطلب، لتضيف إلى مخاوف الركود في القارة الأوروبية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الصناعي في يوليو إلى 49.8 نقطة، انخفاضاً من 52.1 في يونيو، مسجلاً قراءة دون الخمسين نقطة لأول مرة منذ يونيو 2020.
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وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة أدنى قراءة له منذ أزمة الدين عام 2012، باستثناء أشهر الإغلاق خلال جائحة كورونا، عند 42.6 نقطة.
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