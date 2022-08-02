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وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى سواحل تركيا

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موانئ القمح في أوكرانيا (شترستوك)
ميناء في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى سواحل تركيا

من المقرر أن يجري تفتيش السفينة صباح الأربعاء

إسطنبول - رويترز

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قال شاهد من رويترز إن أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية إلى الأسواق العالمية شوهدت في البحر الأسود قبالة ساحل تركيا اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يجري تفتيش السفينة صباح الأربعاء.

وكانت السفينة رازوني، التي ترفع علم سيراليون، قد غادرت ميناء أوديسا الأوكراني يوم الاثنين وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن من المتوقع أن تصل إلى مدخل مضيق اسطنبول حوالي الساعة التاسعة مساء (1800 بتوقيت غرينتش).

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وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة، ما يمهد الطريق لأوكرانيا- أحد أهم سلال الخبز في العالم- لتصدير 22 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التي كانت عالقة في موانئ البحر الأسود.

وفي توافق نادر بين الكرملين وكييف، أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، الاثنين، أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ بداية الحرب في فبراير، يشكّل "انفراجاً للعالم".

وقال الوزير الأوكراني، "إنه يوم انفراج بالنسبة للعالم، وخصوصاً بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بينما تغادر الحبوب الأكرانية الأولى أوديسا بعد أشهر من الحصار الروسي".

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