  بعد أول عملية ناجحة.. تركيا تتوقع مغادرة شحنة حبوب يومياً من أوكرانيا

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تغادر سفينة حبوب واحدة تقريباً الموانئ الأوكرانية كل يوم، ما دام الاتفاق الذي يضمن المرور الآمن قائماً، وذلك بعد أن غادرت أول سفينة منذ بدء الحرب ميناء أوديسا بسلام أمس.

أظهرت بيانات ريفينيتيف أيكون أن السفينة الأولى، رازوني، التي تحمل 26527 طناً من الذرة إلى لبنان، كانت تبحر في غرب البحر الأسود قبالة دلتا الدانوب الرومانية في الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، في منتصف الطريق تقريباً إلى المياه التركية، حيث سيتم تفتيشها يوم الأربعاء.

مادة اعلانية

وقال ممثل تركيا في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ترسو أول سفينة تنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، منذ بدء الحرب، قبالة إسطنبول مساء اليوم.

وفي مؤتمر صحافي في مركز التنسيق المشترك، قال الجنرال أوزجان ألتونبوداك، إن السفينة تبحر كما هو مخطط لها.

وأصبح الإبحار ممكناً بعد أن توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي لتصدير الحبوب والأسمدة، في انفراجة دبلوماسية نادرة في صراع أصبح حرب استنزاف طويلة الأمد.

وتهدف الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم إلى المساعدة في تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

قال المسؤول التركي الكبير لـ"رويترز": "الخطة تقضي بأن تغادر سفينة.. كل يوم"، مشيراً إلى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين يشملهما الاتفاق.

وأضاف: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيتم التصدير عبر سفينة واحدة في اليوم لبعض الوقت".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مغادرة السفينة رازوني تأخرت يومين بسبب "مشاكل فنية" تم حلها الآن، وإن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تتوقع أن يعمل الممر الآمن بشكل جيد.

وكانت وزارة الدفاع التركية، ذكرت أن من المتوقع وصول رازوني قبالة الساحل التركي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأن يتم تفتيشها في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم من قبل مسؤولين روس وأتراك وأوكرانيين ومن الأمم المتحدة.

وتراقب الأطراف الأربعة الشحنات، وتجري عمليات التفتيش من مركز للتنسيق المشترك في إسطنبول.