مغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية من ميناء أوديسا خلال دقائق
السفينة "رازوني" المحملة بالذرة ستغادر أوديسا الأوكراني باتجاه لبنان
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن أول سفينة محملة بالحبوب ترفع علم سيراليون تغادر ميناء أوديسا الأوكراني بعد أقل من ساعة.
وأضافت الدفاع التركية، أنه خلال دقائق السفينة "رازوني" المحملة بالذرة ستغادر أوديسا الأوكراني باتجاه لبنان.
وستغادر الميناء الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين نتيجة العمل في مركز التنسيق المشترك في إسطنبول. وأضافت أنه سيتم انطلاق المزيد من السفن تباعا.
وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الغزو الروسي.
ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها. وتلقي موسكو باللوم على أوكرانيا في توقف الشحنات بسبب تلغيم مياه الموانئ.
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