سعر الدولار في مصر يواصل الارتفاع ويسجل 19.13 جنيها

السعودية.. إطلاق 1260 كائنا فطريا بالمحميات الطبيعية والمنتزهات

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الموسم الماضي أكثر من 1260 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض، وذلك ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة ...