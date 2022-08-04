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سعر الدولار في مصر يواصل الارتفاع ويسجل 19.13 جنيها

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الدولار الجنيه المصري مناسبة
أحد المارة أمام شركة صرافة في القاهرة
الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر يواصل الارتفاع ويسجل 19.13 جنيها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه ليصل إلى 19.13 جنيها للشراء و19.16 للبيع.

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