طلب متزايد على العملات الصعبة في مصر.. والدولار عند هذا المستوى

على غرار الدولار، سجل اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعات مماثلة في سوق الصرف المصرية خلال الساعات الماضية، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى تنامي الطلب على العملات الصعبة.

على صعيد الدولار، سجل أعلى سعر صرف للورقة الأميركية مقابل الجنيه المصري لدى بنوك أبوظبي الإسلامي والأهلي الكويتي عند مستوى 19.04 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

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وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المتحد والبنك التجاري الدولي - مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.01 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19 جنيهاً للشراء، و19.07 جنيه للبيع لدى بنك كريدي أغريكول - مصر، وبنك القاهرة.

وفي 3 بنوك بقيادة أكبر البنوك الحكومية في مصر وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 18.99 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرفه لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.98 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

كان أقل سعر لصرف الدولار في 11 بنكاً بقيادة المشرق وقناة السويس عند مستوى 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف اليورو في التعاملات المبكرة من صباح اليوم في البنوك الحكومية والخاصة. حيث بلغ سعر صرفه لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.40 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع. وارتفع سعر اليورو لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 23.18 جنيه للشراء، و23.32 جنيه للبيع. كما ارتفع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى نحو 23.13 جنيه للشراء، و23.39 جنيه للبيع.

عربياً، ارتفع سعر صرف الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 5.05 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع. كما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري إلى 5.16 جنيه للشراء، و5.19 جنيه للبيع. كما صعد سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 61.88 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع.