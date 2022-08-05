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دولة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.38 دولار في الساعة

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من كوريا الجنوبية (فرانس برس)
عمال في كوريا الجنوبية
اقتصاد

دولة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.38 دولار في الساعة

خلال العام 2023

سيئول – يونهاب

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أعلنت وزارة التوظيف والعمل في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تحديد الحد الأدنى للأجور عند 9,620 وون (7.38 دولار أميركي) في الساعة للعام المقبل.

ويعد الحد الأدنى للأجور للعام المقبل أكبر بمقدار 460 وون، ما يعادل 5% من الحد الأدنى لهذا العام، البالغ 9,160 وون.

هذا وسيصل الأجر الشهري إلى 2,010,580 وون في العام المقبل على أساس العمل 209 ساعات في الشهر.

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وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع أماكن العمل بغض النظر عن أنواع الصناعات.

وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور قد اتخذت مثل هذا القرار خلال جلستها العامة في 29 يونيو من هذا العام.

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