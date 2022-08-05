صناديق ثروة سيادية خليجية تدرس الاستثمار في "بورشة"

قال أشخاص مطلعون إن بورش تحاول تأمين استثمارات كبيرة من بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، حيث تتطلع شركة صناعة السيارات الرياضية الشهيرة إلى إتمام واحدة من أكبر الطروحات في أوروبا وسط رياح معاكسة في السوق ومخاوف بشأن التقييم.

من بين أولئك الذين يفكرون في تخصيص أموال لإدراج وحدة فولكس فاغن إيه جي، شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي وشركة أبوظبي القابضة ADQ، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المنقاشات سرية. وقالوا إن كيانات مملوكة للدولة في أسواق خليجية أخرى، بما في ذلك السعودية، تدرس أيضا استثمارات، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال أحد الأشخاص إن المستشارين بشأن الاكتتاب العام قد تواصلوا أيضًا مع الصناديق الكندية والماليزية الرئيسية، بالإضافة إلى صندوق الثروة السيادي النرويجي. قال الناس إن فولكس فاغن تدرس عرض أكثر من 5% من أسهم بورش المميزة على المستثمرين الأساسيين.

قرر جهاز قطر للاستثمار، المساهم الحالي في فولكس فاغن، أن يصبح مستثمرًا استراتيجيًا في "بورشه".

سيكون تعهد المزيد من الصناديق بمثابة تصويت على الثقة حيث تتطلع شركة صناعة السيارات الألمانية إلى الحصول على تقييم ممتاز.

وقال الأشخاص المطلعون إن ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية ، وهي مساهم آخر في شركة فولكس فاغن ، وعائلة بورش-بيش المسيطرة، يسعون للحصول على تقييم لا يقل عن 60 مليار يورو (62 مليار دولار).