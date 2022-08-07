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هذه الدولة تعلن رفع أسعار الوقود 50%.. "لم يكن لدينا خيار آخر"

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محطة وقود في بنغلادش
محطة وقود في بنغلادش
اقتصاد

هذه الدولة تعلن رفع أسعار الوقود 50%.. "لم يكن لدينا خيار آخر"

اقتصاد بنغلادش الذي يبلغ حجمه 416 مليار دولار

داكا - رويترز

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رفعت بنغلادش أسعار الوقود بنحو 50%، يوم السبت في خطوة ستقلص عبء الدعم ولكنها ستزيد من الضغط على التضخم الذي تجاوز بالفعل 7%.

ويعد اقتصاد بنغلادش الذي يبلغ حجمه 416 مليار دولار أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم منذ سنوات.

ولكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى زيادة فاتورة الواردات مما أجبر الحكومة على السعي للحصول على قروض من الوكالات العالمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

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وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في بيان إن سعر البنزين ارتفع 51.2%، إلى 130 تاكا (1.38 دولار) للتر وبنزين 95 أوكتان 51.7%، إلى 135 تاكا والسولار والكيروسين 42.5%.

وأضافت الوزارة أن زيادة أسعار الوقود كان لا بد منها نظرا لظروف السوق العالمية، مشيرة إلى أن شركة بترول بنغلادش التي تديرها الدولة تكبدت خسائر تزيد عن ثمانية مليارات تاكا (85 مليون دولار) في مبيعات النفط في الأشهر الستة حتى يوليو/تموز.

وقال نصر الله حميد وزير الدولة للكهرباء والطاقة والموارد المعدنية للصحافيين يوم السبت إن "الأسعار الجديدة لن تبدو مقبولة للجميع. لكن لم يكن لدينا خيار آخر. على الناس التحلي بالصبر".

وقال إنه سيتم تعديل الأسعار إذا هبطت الأسعار العالمية.

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