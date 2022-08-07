روسيا و أوكرانيا
وصول أول سفينة شحن إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي
من أجل نقل الحبوب إلى الأسواق الدولية
قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأحد، إن أول سفينة شحن منذ الغزو الروسي قد وصلت إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، من أجل نقل الحبوب في المستقبل إلى الأسواق الدولية.
في وقت سابق اليوم الأحد، أبحرت أربع سفن تحمل حبوباً ومواد غذائية من موانئ البحر الأسود الأوكرانية، في إطار صفقة لإلغاء الحظر على الصادرات البحرية للبلاد.
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وقالت الوزارة على موقع فيسبوك: "وصلت ناقلة البضائع السائبة FULMAR S إلى ميناء تشورنومورسك وهي جاهزة للتحميل".
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