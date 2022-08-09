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أكبر اقتصاد أوروبي مهدد بخسارة 260 مليار يورو بسبب الحرب في أوكرانيا

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ألمانيا أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية)
اقتصاد أوروبا

أكبر اقتصاد أوروبي مهدد بخسارة 260 مليار يورو بسبب الحرب في أوكرانيا

بحلول 2030.. وفق ما خلصت إليه دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB

دبي - العربية.نت

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أشارت توقعات قاتمة إلى أن الاقتصاد الألماني قد يخسر أكثر من 260 مليار يورو في القيمة المضافة بحلول العام 2030، بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما خلصت إليه دراسة لمعهد بحوث التوظيف IAB.

وقالت الدراسة إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل، حسب الأسعار، سيكون أقل بنسبة 1.7٪ في 2023، بسبب الحرب وأزمة الطاقة.

وإذا كانت الزيادات في أسعار الطاقة أعلى بمرتين كما لوحظ حتى الآن، فسيكون الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للعام 2023 أقل بنسبة 4٪ تقريبًا من سيناريو "السلام في أوروبا"، بحسب IAB.

وأضاف المعهد أنه في ظل سيناريو زيادة أسعار الطاقة، سوف يتقلص التوظيف في ألمانيا بواقع 660 ألف شخص بعد ثلاث سنوات.

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