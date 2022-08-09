استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي واصل النمو بوتيرة عالية في شهر يوليو، مدعوماً بزيادة الأعمال الجديدة في الإمارة.

وارتفع المؤشر من 56.1 نقطة في يونيو إلى 56.4 نقطة في يوليو، وهو أفضل أداء شهري منذ يونيو 2019.

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وأشارت البيانات إلى تراجع الضغوط التضخمية لتكاليف التشغيل لأول مرة في أربعة أشهر، علماً أن شهر يونيو شهد أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج في نحو أربع سنوات ونصف السنة.