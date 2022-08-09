اقتصاد دبي
استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي
تراجع الضغوط التضخمية على القطاع الخاص في يوليو
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي واصل النمو بوتيرة عالية في شهر يوليو، مدعوماً بزيادة الأعمال الجديدة في الإمارة.
وارتفع المؤشر من 56.1 نقطة في يونيو إلى 56.4 نقطة في يوليو، وهو أفضل أداء شهري منذ يونيو 2019.
مادة اعلانية
وأشارت البيانات إلى تراجع الضغوط التضخمية لتكاليف التشغيل لأول مرة في أربعة أشهر، علماً أن شهر يونيو شهد أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج في نحو أربع سنوات ونصف السنة.
اقرأ أيضاً
-
فائض ميزانية الإمارات يرتفع 129% في الربع الأول لـ 36.4 مليار درهمبدعم من ارتفاع أسعار النفط اقتصاد
-
الإمارات تفرض متطلبات جديدة لإعداد تقارير المعاملات العقاريةفي إطار جهود تعزيز مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسواق العقارية
-
"مديري المشتريات": تسارع وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في يوليومع انتعاش النشاط التجاري نتيجة قوة الطلب وارتفاع المبيعات وسط بعض الخصومات اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية