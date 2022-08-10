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إنتاجية العامل الأميركي تهبط بشدة في الربع الثاني

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مصنع في أميركا
مصنع في أميركا
اقتصاد أميركا

إنتاجية العامل الأميركي تهبط بشدة في الربع الثاني

تسجل أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة العمل الأميركية يوم الثلاثاء إن إنتاجية العامل في الولايات المتحدة هبطت بشدة في الربع الثاني وسجلت انخفاضا قياسيا على أساس سنوي.

وأضاف تقرير الوزارة أن الإنتاجية خارج القطاع الزراعي، التي تقيس إنتاجية العامل في الساعة، تراجعت 4.6% على أساس سنوي في الربع الثاني بعد هبوطها 7.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض الإنتاجية بمعدل 4.7% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، نقلاً عن رويترز.

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