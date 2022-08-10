غولدمان ساكس: توسيع القيود التجارية الصينية لتشمل التكنولوجيا سيضرب اقتصاد تايوان
مع استمرار التوتر بين الصين وتايوان
حذر بنك غولدمان ساكس من احتمال تعرض اقتصاد تايوان لأضرار جسيمة إذا أدت التوترات مع الصين إلى اضطرابات واسعة ودائمة في التجارة. ولم يستبعد البنك أن تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى ظهور تداعيات عالمية.
وأوضح غولدمان ساكس أن التأثير السلبي للقيود التجارية الأخيرة من قبل الصين ستمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتايوان، موضحا أن هذا ينطبق طالما بقيت الاضطرابات مقتصرة على منتجات انتقائية غير تقنية بدون تأثير أوسع نطاقا على سلاسل التوريد.
وتمثل السلع التكنولوجية والتقنية حوالي 70% من صادرات تايوان المتجهة إلى الصين. في المقابل، يمثل الطعام 0.4% فقط.
وعلقت الصين الأسبوع الماضي بعض واردات الأسماك والفاكهة من تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.
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