إيرادات قناة السويس تقفز متجاوزة 123 مليار جنيه في 12 شهراً

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن إيرادات قناة السويس المصرية سجلت نمواً كبيراً في إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يونيو من العام الماضي وحتى منتصف العام الحالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 123.1 مليار جنيه.

ووفق البيانات، فقد سجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 12 مليار جنيه في مايو الماضي. كما سجلت في إبريل الماضي نحو 11.6 مليار جنيه، مقابل نحو 10 مليارات جنيه في مارس الماضي.

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وسجلت عائدات هيئة القناة السويس نحو 8.6 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 8.5 مليار جنيه في يناير الماضي.

وفي ديسمبر الماضي، سجلت عائدات قناة السويس نحو 8.7 مليار جنيه، مقابل نحو 9 مليارات جنيه في نوفمبر الماضي. فيما سجلت نحو 8.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وبلغت عائدات القناة في شهر سبتمبر الماضي نحو 8.8 مليار جنيه، وهو نفس الرقم الذي سجلته في أغسطس من العام الماضي.

وفي شهر يوليو من العام الماضي سجلت عائدات القناة نحو 8.3 مليار جنيه، مقابل نحو 7.8 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي.