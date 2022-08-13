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الاقتصاد الروسي يسجل انكماشا بـ 4% في الربع الثاني

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الكرملين موسكو (فرانس برس)
موسكو
اقتصاد روسيا

الاقتصاد الروسي يسجل انكماشا بـ 4% في الربع الثاني

المركزي الروسي: تراجع إجمالي الناتج المحلي سيبلغ ذروته في الأشهر الستة الأولى من 2023

دبي - العربية.نت

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انكمش إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 4% في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب تقديرات رسمية نُشرت الجمعة وتعكس تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.

وأعلنت وكالة "روستات" للإحصاءات في بيان أن إجمالي الناتج المحلي بلغ "96% من قيمته في الفترة نفسها عام 2021". وهي أول أرقام تغطي فصلا كاملا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير.

ولفتت الوكالة الروسية إلى أنها ستنشر تقييمًا مفصلًا أكثر في 9 سبتمبر، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

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وأشارت إلى أن روسيا تتجه إلى فترة ركود، بعدما سجّلت في الربع الأول من 2022 نموًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وأعلن المصرف المركزي الروسي الجمعة أنه يتوقّع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4% و6% في 2022، يليه تراجع بين 1% و4% في 2023، قبل أن يعود ليرتفع اعتبارًا من العام 2024.

وقال نائب حاكم المصرف المركزي الروسي أليكسي زابوتكين الجمعة إن "تراجع إجمالي الناتج المحلي سيبلغ ذروته في الأشهر الستة الأولى من 2023".

وأضاف: "يتوجّه الاقتصاد نحو توازن جديد على المدى البعيد مع تحوّل الاقتصاد، سيعود النمو".

وتستهدف عقوبات غربية خصوصًا قطاعي الطاقة والمصارف الروسيين، ما يؤثّر بشدة على الاقتصاد الروسي وعلى سلاسل التوريد والصادرات.وبلغ التضخّم في أبريل أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، ثمّ تباطأ، غير أنه لا يزال مرتفعًا إذ بلغ +15.10% في يوليو على أساس سنوي.

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