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اقتصاد تونس ينمو 2.8% في الربع الثاني

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اقتصاد تونس ينمو 2.8% في الربع الثاني

4.4 مليار دولار العجز التجاري التونسي في 7 أشهر

تونس - رويترز

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قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد التونسي سجل معدل نمو 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

كما أظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري التونسي اتسع إلى 13.7 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، من 8.7 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعا في نسبة التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار، بنسبة 56%.

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