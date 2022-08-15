السعودية تعلن ترسية مناقصة على "سالك" لشراء 180 ألف طن قمح

أتمت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، حيث تم ترسية توريد كمية 180 ألف طن موزعة على 3 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى فبراير 2023.

وأوضح محافظ المؤسسة أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان اليوم الاثنين، أن المؤسسة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام 2022 والبالغة 720 ألف طن، والتي تمثل 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.

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وأكد أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي.

وفي هذا الشأن، تدعو المؤسسة العامة للحبوب جميع المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتقدم للتأهيل للمنافسات خلال الأعوام القادمة.