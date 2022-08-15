اقتصاد البحرين
ميزانية البحرين تتحول لفائض بـ88 مليون دولار في النصف الأول
مقابل عجز 1.4 مليار دولار في النصف الأول من 2021
قالت وزارة المالية البحرينية، اليوم الاثنين، إن البحرين سجلت فائضا في الميزانية بلغ 33 مليون دينار (88 مليون دولار) في النصف الأول من 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار (1.39 مليار دولار) في الفترة نفسها العام الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 1.698 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، بزيادة 52%، مقارنة مع النصف الأول في 2021، بينما ارتفع مجمل النفقات 2% إلى 1.665 مليار دينار، وفق رويترز.
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وفي وقت سابق، توقعت البحرين انخفاضا كبيرا في عجز الميزانية للنصف الأول من 2022 بفضل صعود أسعار النفط.
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