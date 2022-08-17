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أكبر صندوق ثروة في العالم يخسر 174 مليار دولار في النصف الأول

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النرويج - اقتصاد - صندوق سيادي
يمتلك الصندوق السيادي النرويجي حصصاً في أكثر من 9300 شركة على مستوى العالم
اقتصاد

أكبر صندوق ثروة في العالم يخسر 174 مليار دولار في النصف الأول

جراء تضرر الأسهم والسندات بفعل مخاوف الركود العالمي والتضخم

أوسلو - رويترز

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قال صندوق الثروة السيادية النرويجي الأكبر في العالم، اليوم الأربعاء، إنه تكبد خسارة قدرها 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار) في النصف الأول من العام، في وقت تضررت الأسهم والسندات بفعل مخاوف الركود العالمي وتفشي تضخم الأسعار.

قال الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين من Norges Bank Investment Management، الذي يدير الصندوق، في بيان: "تميزت السوق بارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، والحرب في أوروبا".

وأضاف: "أسهم التكنولوجيا كان أداؤها سيئًا بشكل خاص مع عائد سلبي 28٪".

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تأسس الصندوق في العام 1996، ويستثمر عائداته من قطاع النفط والغاز النرويجيين، كما يمتلك حصصًا في أكثر من 9300 شركة على مستوى العالم، و1.3٪ من جميع الأسهم المدرجة.

يعادل عائد الاستثمار للصندوق عن الستة أشهر الأولى من العام عند 1.3 تريليون دولار، تقريبًا حجم الاقتصاد المكسيكي، وهو الاقتصاد السادس عشر عالمياً، وفقًا لبعض المقاييس.

وسجلت جميع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق عوائد سلبية في النصف الأول، باستثناء الطاقة، حيث كانت عوائد القطاع 13٪ مع ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بقوة هذا العام لمكافحة التضخم، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض وانخفاض هوامش الربح للشركات.

وشهد مؤشر ناسداك المركب المثقل بالتكنولوجيا ومؤشر S&P 500 أوسع انخفاض في الفترة من يناير إلى يونيو منذ الأزمة المالية، في حين شهدت أسواق السندات الحكومية الأميركية والأوروبية أسوأ بداية لها في أي عام منذ عقود.

إجمالاً، شكلت الأسهم 68.5٪ من استثمارات الصندوق النرويجي بنهاية يونيو، مع 28.3٪ في الدخل الثابت، و3.0٪ في العقارات غير المدرجة، و0.1٪ في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.

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