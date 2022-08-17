اقتصاد بريطانيا
التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 10.1% خلال يوليو على أساس سنوي
متجاوزاً التوقعات
ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1% خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 9.8%.
ويعتبر معدل التضخم في يوليو الماضي، هو أعلى مستوى منذ 1982.
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وكان قد سجل 9.4% في شهر يونيو 2022.
كان مكتب الإحصاء الوطني قد توقع وصول معدلات التضخم إلى 11% في أكتوبر في حال استمرار أسعار الطاقة بالارتفاع.
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