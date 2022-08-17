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التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 10.1% خلال يوليو على أساس سنوي

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التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 10.1% خلال يوليو على أساس سنوي

متجاوزاً التوقعات

دبي - العربية.نت

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ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1% خلال يوليو الماضي، على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 9.8%.

ويعتبر معدل التضخم في يوليو الماضي، هو أعلى مستوى منذ 1982.

وكان قد سجل 9.4% في شهر يونيو 2022.

كان مكتب الإحصاء الوطني قد توقع وصول معدلات التضخم إلى 11% في أكتوبر في حال استمرار أسعار الطاقة بالارتفاع.

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