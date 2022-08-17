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فيتش تثبت تصنيف الأردن عند BB- وسط نمو اقتصادي ضعيف

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فيتش تثبت تصنيف الأردن عند BB- وسط نمو اقتصادي ضعيف

سيؤدي إلى تقليص عجز الميزانية لهذا العام

دبي - العربية.نت

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ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقرة.

وأرجعت إبقاءها التصنيف عند BB- إلى الديون الحكومية المرتفعة، والنمو الضعيف، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة.

لكن الوكالة ذكرت أن ارتفاع الإيرادات سيعوض الزيادة في الإنفاق على دعم الوقود، كما سيؤدي إلى تقليص عجز الميزانية لهذا العام.

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