فيتش تثبت تصنيف الأردن عند BB- وسط نمو اقتصادي ضعيف
سيؤدي إلى تقليص عجز الميزانية لهذا العام
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقرة.
وأرجعت إبقاءها التصنيف عند BB- إلى الديون الحكومية المرتفعة، والنمو الضعيف، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة.
مادة اعلانية
لكن الوكالة ذكرت أن ارتفاع الإيرادات سيعوض الزيادة في الإنفاق على دعم الوقود، كما سيؤدي إلى تقليص عجز الميزانية لهذا العام.
اقرأ أيضاً
-
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.8% بتداولات 7 مليارات ريالسهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ارتفع 10% بعد الإعلان عن زيادة الأرباح أسواق المال
-
صندوق النقد: بقاء أسعار النفط فوق 45 دولارا يجنب السعودية التأثر بالتشديد النقديتوقع مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية ورئيس قسم الخليج لدى الصندوق، أمين ماطي، أن تحقق الميزانية السعودية فائضا يبلغ 5.5% من الناتج المحلي ... جرس الإغلاق
-
أمين عام أوبك: نقص الاستثمارات هو المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط والغازالغيص: المنظمة ليست المسؤولة عن ارتفاع التضخم طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية