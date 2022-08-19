البنك المركزي المصري ينفي استقالة نائب المحافظ جمال نجم

نفي البنك المركزي المصري ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، مؤكدا استمراره في أداء مهام عمله على نحو طبيعي.

وجاء ذلك ردا على شائعات تم تداولها حول استقالات في المركزي في أعقاب تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

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كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قرر تعيين المصرفي البارز حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي عين مستشارا للرئيس.

واستقال عامر أول أمس الأربعاء، قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية في بلد تواجه عملته أزمة.

سحب مستثمرون أجانب مليارات من مصر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية بنحو 15%، في مارس/آذار، وشهدت في الأشهر القليلة الماضية مزيدا من التراجع التدريجي.