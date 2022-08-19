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الفالح: السعودية أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً من خلال رؤية 2030​​​​​​​

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خالد الفالح مناسبة
وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح
اقتصاد السعودية

الفالح: السعودية أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً من خلال رؤية 2030​​​​​​​

على هامش اجتماع الطاولة المستديرة يؤكد الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وأوزبكستان

دبي - العربية.نت

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قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة ومن خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وطورت إمكانات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية مع مختلف دول العالم بشكل كبير.

جاءت تصريحات الفالح على هامش اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف.

وأكد الفالح حرص المملكة على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في كل من أوزبكستان والمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوه الفالح إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة يهدف لتقوية التعاون بين الشركات السعودية والأوزبكية لبحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين في جميع القطاعات الاستثمارية.

يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.

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