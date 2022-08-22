قرض لصالح جي بي مورغان يقود يختاً روسياً لدار المزادات

كشفت إحدى دور المزادات على الإنترنت عن طرح قريب لبيع يخت فاخر كان مملوكاً سابقاً لرجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات دميترييفيتش بامبيانسكي في مزاد يوم غد الثلاثاء، بعد أن فشل الملياردير في سداد قرض من شركة جي بي مورغان.

من جانبه، قال السمسار في دار المزادات Howe Robinson Partners، نايغل هولير، إنه سيكون أول يخت فاخر يُطرح في مزاد علني منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا السلطات إلى تجميد السفن الفاخرة في المواني حول العالم، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتم مصادرة يخت Axioma في جبل طارق في مارس من قبل السلطات في الأراضي البريطانية عند مدخل البحر الأبيض المتوسط. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن قيمة السفينة تبلغ 63 مليون جنيه إسترليني.

وفي الشهر الماضي، فازت جي بي مورغان بأمر قضائي في جبل طارق يسمح ببيع السفينة التي يبلغ طولها 73 متراً (240 قدماً) بعد أن تخلف بامبيانسكي عن سداد قرض قيمته 20.5 مليون يورو (20.6 مليون دولار) مرتبط بالسفينة.

وقال هولير إن أكسيوما المكونة من 5 طوابق، والتي تضم مسبحاً لا متناهياً بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد، قد جذبت "قدراً مذهلاً من الاهتمام، مستشهدا بحوالي 115 استفساراً و28 عملية تفتيش من قبل المشترين المحتملين أو فرق المسح الخاصة بهم حتى الآن.