السعودية.. انطلاق منتدى المحتوى المحلي 5 سبتمبر المقبل

تنظِّم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و 6 سبتمبر المقبل النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، بمشاركة أكثر من 45 جهةً من كبرى الشركات الوطنية ومنشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية؛ وذلك بهدف استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية التي من شأنها تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، إن المنتدى يمثِّل إحدى المبادرات الإستراتيجية للهيئة، ويهدف إلى أن يكون منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية، وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص.

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وأضاف السماري أن المنتدى سيسهمُ في ترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمشارك رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التركيز على استعراض فرص تنمية المحتوى المحلي، وأحدث الممارسات والأساليب المتبعة في توطين الصناعات ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسيتخلَّل برنامج المنتدى 7 جلسات حوارية، يشارك فيها مجموعة من أصحاب المعالي وكبار التنفيذين لكبرى الشركات الوطنية، حيث تناقش الجلسات الحوارية أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني، والجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي، وكذلك التجارب الناجحة، بالإضافة إلى مستقبل التوطين، وأهم القطاعات والفرص الواعدة للمحتوى المحلي، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد.

كما سيضم المنتدى عددًا من الورش التي تستهدف زيادة الوعي بالمحتوى المحلي وآليّاته، بالإضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية؛ بهدف استعراض المبادرات والأدوات الممكِّنة للمحتوى المحلي، والمنجزات الوطنية للمحتوى المحلي.