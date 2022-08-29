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صندوق النقد يوافق على صرف شريحتين بـ 1.17 مليار دولار لهذه الدولة

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صندوق النقد الدولي
صندوق النقد

صندوق النقد يوافق على صرف شريحتين بـ 1.17 مليار دولار لهذه الدولة

وزير المالية الباكستاني: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي

إسلام آباد - رويترز

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قال وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، إن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان، وهو ما سيفرج أموال قدرها 1.17 مليار دولار للبلد الذي يعاني ضائقة مالية.

وكتب إسماعيل على تويتر "مجلس مديري صندوق النقد الولي وافق على إحياء برنامجنا الائتماني. من المنتظر الآن أن نحصل على الشريحتين السابعة والثامنة وقيمتهما 1.17 مليار دولار".

ومؤخرا، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

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