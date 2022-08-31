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مسؤول بالاحتياطي الاتحادي: أسعار الفائدة ستحتاج للارتفاع فوق 3.5%

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شعار مجلس الاحتياطي الاتحادي
الفيدرالي الأميركي

مسؤول بالاحتياطي الاتحادي: أسعار الفائدة ستحتاج للارتفاع فوق 3.5%

لتقييد النمو وخفض التضخم

نيويورك – رويترز

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قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، يوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج لإبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023.

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي فوق 3.5% لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وأبلغ وليامز صحيفة وول ستريت جورنال "على أساس ما أراه في بيانات التضخم وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أى تعديلات نزولية لأسعار الفائدة."

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وقال أيضا إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5% و3.0% العام القادم، وهو ما يشير إلى أن سعر الفائدة للأموال الاتحادية في نطاق بين 3.0% و3.5% لن يكبح أو يحفز الاقتصاد.

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