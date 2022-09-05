وكالة موديز: انقطاع الغاز الروسي سيؤدي إلى ركود شديد في أوروبا
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن انقطاع كامل تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا من المرجح أن يؤدي إلى ركود شديد في منطقة اليورو ومزيد من الزيادة في التضخم المرتفع بالفعل.
وأوقفت روسيا ضخ الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" إلى أجل غير مسمى.
وخلال تداولات اليوم الاثنين، ارتفعت أسعار الغاز الهولندي، وهو المؤشر القياسي لأوروبا بنحو 35%.
وأعلنت شركة غازبروم يوم الجمعة، أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقًا إلى أجل غير مسمى، فيما كانت التوقعات بإعادة التشغيل يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.
وألقى الكرملين باللوم على السياسيين الأوروبيين، في الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقاً، قائلاً إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت أعمال الصيانة.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات لكبح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة. ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي يوم 9 سبتمبر.
كما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للحد من التضخم المرتفع.
-
أعضاء أوبك+ يخولون وزير الطاقة السعودي التدخل لمعالجة تطورات السوقأوبك تقرر خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً في أكتوبر طاقة
-
مجلس الوزراء الكويتي يكلف وزير المالية بوضع أسقف للإنفاق في الميزانيةخلال السنوات المالية الثلاث المقبلة اقتصاد
-
سامسونغ تحذر: إذا تلقيت إشعاراً.. فإن بياناتك طالها الخرق!الشركة طمأنت عملاءها بأن الخرق لم يؤثر على أرقام الضمان الاجتماعي أو بطاقات الائتمان المخزنة في النظام قصص اقتصادية