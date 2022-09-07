تباطؤ نمو الصادرات الصينية بشكل حاد في أغسطس

سجل نمو الصادرات الصينية تباطؤا كبيرا خلال أغسطس الماضي، حسبما أعلنت سلطات الجمارك الصينية اليوم الأربعاء، مع تزايد عدم اليقين الاقتصادي بسبب الإغلاق الصارم للحد من انتشار فيروس "كورونا" في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين، إن الصادرات الصينية ارتفعت في أغسطس بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مقابل زيادة بلغت 18% في يوليو.

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وارتفعت الواردات بنسبة 0.3% فقط الشهر الماضي، مقابل 2.3% في يوليو.