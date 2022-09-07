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مصر تشتري 27 ألف طن من زيت دوار الشمس في ممارسة دولية

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زيت الطعام مناسبة
زيت الطعام في أحد المحال بالقاهرة.
اقتصاد مصر

مصر تشتري 27 ألف طن من زيت دوار الشمس في ممارسة دولية

أول عملية شراء لزيوت مستوردة منذ مارس

دبي - العربية.نت

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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الرسمي في مصر، إنها اشترت 27 ألف طن من زيت دوار الشمس في ممارسة دولية، وهي أول عملية شراء لزيوت مستوردة منذ مارس.

واشترت الهيئة زيوتا محلية منخفضة السعر بدلا من الزيوت المستوردة في ممارسات سابقة.

لكنها قالت إنها ألغت ممارسة إنتاج محلي منفصلة أمس الثلاثاء، بسبب ارتفاع الأسعار، واشترت زيوتا مستوردة مع تراجع أسعار زيوت الطعام عالميا، وفقا لـ"رويترز".

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وانخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والذي يتضمن مؤشر الزيوت النباتية، في أغسطس بعد أن ساهم استئناف الصادرات من الموانئ الأوكرانية في تحسين آفاق الإمدادات.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية زيت دوار الشمس المستورد بسعر يقل 20% عن العروض المقدمة في العطاء المحلي.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الحصول على كمية لم تكشف النقاب عنها من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في الممارسة الدولية للوصول في الفترة من 20 أكتوبر إلى 10 نوفمبر و/أو من 11 إلى 30 نوفمبر.

وطلبت من التجار تقديم عطاءات للدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد طرحت أيضا ممارسة للزيوت النباتية المحلية ساعية إلى الحصول على ما لا يقل عن 3000 طن من زيت الصويا و1000 طن من زيت دوار الشمس للتسليم من 5 إلى 30 أكتوبر و/أو 1 إلى 25 نوفمبر.

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