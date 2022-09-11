السعودية.. "أمالا" توقع إجمالي عقود بـ 6.6 مليار ريال حتى الآن

أعلن مشروع "أمالا " تحقيقه تقدمًا ضمن أعماله التطويرية والإنشائية، وذلك بتوقيعه لأكثر من 300 عقد حتى الآن، بقيمة إجمالية تزيد على 6.62 مليار ريال (ما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وأمالا جون باغانو، إن أمالا تخطت عتبة 300 عقد جرى إرساؤه، ومنحت ما يزيد عن 98% من إجمالي قيمة العقود لشركات سعودية، تأكيداً لدورها في تعزيز وتنمية الاقتصاد المحلي.

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وأضاف أن العقود المبرمة تضمّنت الاتفاقيات المتعلّقة بتصميم وبناء أحدث المرافق والمنشآت السكنية، موضحاً أن الشركة طرحت حاليا ما قيمته 6.1 مليار ريال لعقود إضافية للمناقصة من خلال 54 عرضا.

وأكد باغانو أن المرحلة الأولى من مشروع "أمالا" تركز على المخطط الرئيس لـ "تربل باي"، ومن المقرر الانتهاء من بناء 8 فنادق وتسليم ما يزيد عن 1200 وحدة فندقية بحلول عام 2024، كما تشمل هذه المرحلة أيضًا استكمال 11 كم من الطرق قبل الموعد المحدد من أجل تعزيز الربط بالموقع، كما يجري العمل على بناء المدخل الرئيس لتربل باي، ومن المتوقع اكتماله بحلول أكتوبر 2022.

وأضاف باغانو أن القسم الأول من القرية السكنية العمالية -الذي من المقرر أن يسكنه 5000 عامل بناء- أصبح الآن جاهزًا في الوضع التشغيلي، وهناك قسمان آخران قيد التنفيذ سيوفران الإقامة لـ 10 آلاف عامل آخر، كما تجري الآن أعمال البنية التحتية الثانوية الخاصة بتطوير المرحلة الأولى من أماكن الإقامة ذات المستوى العالمي في "أمالا" في مدينة الموظفين السكنية في تربل باي، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 20 ألف موظف سيعملون على تشغيل هذه الوجهة.

وفيما يخص خطوط المواصلات في الوجهة قال الرئيس التنفيذي للشركة، إن أعمال البنية التحتية لمطارها الجديد تسير حسب موعدها المحدد، وتمت ترسية عقد التنفيذ المعجّل لأعمال الوجهة على إحدى الشركات السعودية، ويتضمن تطوير مدرج للمطار بطول 3150 متراً، وممرات للطائرات وساحات لخدمتها.

وبشأن تشييد البنية التحتية الرئيسة للمشروع أضاف باغانو أن أعمال الحفر في الموقع تجري على قدم وساق، مع اكتمال ما يقرب من 50% من عمليات الردم حتى الآن في المساحات الأرضية الرئيسة الكبرى التي سيشيّد عليها كل من نادي أمالا لليخوت، ومعهد البحر الأحمر للحياة البحرية، والمارينا و"ويلنس كور"، إضافة إلى ثلاثة من أول مجموعة فنادق بالوجهة.

يذكر أن "أمالا" تعد اليوم جزءً أساسيًا في إستراتيجية رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تنويع موارد الاقتصاد، وعند استكمال المشروع في عام 2027، سيوفر ما يقرب من 3000 غرفة فندقية في 25 فندقًا.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد عن 50 ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين، إضافة إلى الإسهام بما يزيد عن 11 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمجرد دخول المشروع حيز التشغيل الكامل.