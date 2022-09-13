التضخم في أميركا يتجاوز التوقعات ويعزز احتمالات رفع أكبر للفائدة

تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.3% في أغسطس، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت عند 8.1%.

ومن المرجح أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو على أساس شهري، بعد ثبات الشهر السابق. ومقارنة بالعام 2021، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، وهو تباطؤ طفيف.

تقدم ما يسمى CPI أو المؤشر الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6٪ عن يوليو و6.3٪ عن العام الماضي. وكان المسكن والغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في نمو الأسعار، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".

ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل حاد للأميركيين، وعلى الرغم من بعض التراجع في أسعار الغاز، فلا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة تاريخيًا، مما يشير إلى طريق طويل نحو هدف التضخم الذي وضعه الفيدرالي.

قال رئيس البنك المركزي جيروم باول الأسبوع الماضي، إن الفيدرالي سيتصرف "بشكل صريح لتحقيق استقرار الأسعار"، وأعرب بعض صانعي السياسة عن دعمهم لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل كبير. وقال المسؤولون إن قرارهم الأسبوع المقبل سيعتمد على "مجمل البيانات الاقتصادية المتوفرة لديهم"، والتي تظهر أيضاً سوق عمل قوية وضعفاً في إنفاق المستهلكين.

بعد البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وارتفع الدولار. وعزز التجار رهاناتهم على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية، ويرون الآن أن مثل هذه النتيجة مضمونة.