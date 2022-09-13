موديز تتوقع نمو اقتصاد الإمارات 7% العام الحالي

توقعت وكالة موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ما بين 6% و7% خلال العام الحالي، مما يدعم جودة الائتمان لشركات العقارات الإماراتية المصنفة.

ورجحت موديز أن يتم دعم جودة الائتمان للشركات العقارية من خلال الانتعاش الاقتصادي القوي وسط ارتفاع أسعار النفط وانتعاش قطاع الخدمات.

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وحذرت موديز من بعض العوامل التي قد تؤثر على هذه التوقعات، منها موجات أكثر خطورة لفيروس كورونا، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بجانب المخاوف من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا.