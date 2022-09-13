"سكاي" و"لين" توقعان اتفاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة بالسعودية

وقعت شركة سكاي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقيةً مع شركة لين، الرائدة في تقديم الحلول الصحية المبتكرة، بهدف التعاون المشترك لبحث فرص تطوير تطبيقات حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة المطورة لصالح القطاع الصحي في المملكة.

وبهذه المناسبة، عبر المهندس أيمن الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي، عن سعادته بالشراكة مع لين، حيث ستسعى الشركتان لرفع جودة مؤشرات الصحة العامة في المملكة، مشيراً إلى أن سكاي رائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المرنة، والتي تعزز دور البيانات الضخمة لإنشاء قطاعاتٍ اقتصاديةٍ أكثر ذكاءً تقوم على التكنولوجيا، وتسهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، وتدعم مباشرة رؤية 2030.

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من جهته، أكد المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة لين، أن التعاون مع شركة سكاي يعكس حرص الشركتين في خدمة القطاع الصحي على مستوى المملكة، وذلك من خلال إطلاق المشاريع والخدمات المستدامة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الرشيد، أن لين تعمل على المساهمة في دعم وتمكين التحول في القطاع الصحي من خلال تقديم الخدمات الصحية الإلكترونية والحلول المبتكرة المعتمدة على البيانات وتحسين الإجراءات واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة وكفاءة تلك الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويأتي هذا الدور متوائماً مع توجهات التحول في القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.