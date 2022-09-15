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مجموعة السبع تتعهّد منع روسيا من "الاستفادة" من حرب أوكرانيا

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روسيا و أوكرانيا

مجموعة السبع تتعهّد منع روسيا من "الاستفادة" من حرب أوكرانيا

قالت إنها ستحد من قدرتها على مواصلة الحرب

نيوهاردنبرغ (ألمانيا) - فرانس برس

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أعلن وزراء التجارة في مجموعة السبع، الخميس، أنهم سيسعون لتكثيف الضغط على روسيا للحد من الوسائل المتاحة لموسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقال الوزراء في بيان بعد اجتماع في ألمانيا، إن مجموعة السبع "ستواصل وتوسّع جهودها المنسّقة لمنع روسيا من الاستفادة من عدوانها غير الشرعي"، وستحد من قدرتها على مواصلة الحرب.

وتمارس مجموعة السبع ضغوطا كبيرة على روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا، ومن بينها منع روسيا من الاستفادة من عائدات الطاقة.

وكشفت أمس الأربعاء البيانات، تقلص عائدات الطاقة الروسية في أغسطس/آب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، حيث دفعت العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو أوكرانيا، الكرملين لبيع النفط بسعر مخفض، وضغط تدفقات الغاز إلى أوروبا.

ويعني رفض بعض العملاء التقليديين في أوروبا شراء النفط الروسي أن موسكو اضطرت لبيع النفط بخصم كبير في الأسواق الآسيوية، مما يحرمها من الاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار، في حين شهد شهر أغسطس ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الغاز الفورية في أوروبا، لم تنجح إيرادات الغاز، التي تشغل حصة أصغر في الميزانية، من تعويض انخفاض عائدات النفط بشكل كامل، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية نت".

وخفضت شركة غازبروم التي تديرها الدولة، صادرات الغاز إلى أوروبا بشكل كبير هذا الصيف، وألقت باللوم على العقوبات في التدفقات المحدودة.

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