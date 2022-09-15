"جي بي مورغان" يستبعد رفع الفائدة 100 نقطة في اجتماع الفيدرالي المقبل

استبعد بنك JP MORGAN CHASE أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل.

وقال البنك إن هناك احتمالاً نسبته نحو 30%، للجوء الفيدرالي إلى هذه الخطوة.

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وتشير الأسواق إلى أن معظم المستثمرين يتوقعون رفع الفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الحادي والعشرين من سبتمبر 2022.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت ارتفاع مؤشر التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 8.3%، في أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقابل 8.5%، في يوليو السابق.

وتختلف توقعات "جي بي مورغان" مع ما نقلته وسائل إعلام غربية أمس بشأن ارتفاع احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في الشهر الجاري بوتيرة عالية.

وقالت مجموعة CME إن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وصلت إلى 28% أمس مقابل صفر في المئة الاثنين الماضي. وفي المقابل، انخفضت توقعات المستثمرين لرفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 72% مقابل 91% الاثنين الماضي.