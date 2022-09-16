بوتين: مستعدون لتزويد العالم النامي بالأسمدة مجاناً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن أوروبا ألغت جزئياً فقط العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية، وإن هناك 300 ألف طن من الأسمدة الروسية في المواني الأوروبية.

وأبدى بوتين استعداد روسيا لتزويد العالم النامي بالأسمدة "مجانًا"، قائلاً إنهم "مستعدون للعمل على حل قضايا الطاقة والغذاء في العالم".

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كما قال الرئيس الروسي إن بلاده تعمل على زيادة صادرات الحبوب.

ويعاني القطاع الزراعي العالمي من أزمة أسمدة، إذ إن حوالي 10% من إنتاج الأسمدة في العالم مصدره روسيا، بحسب تصريحات للرئيس السابق لبرنامج الغذاء العالمي، إيرثيرن كوزين، الذي قال إن ما يقرب من نصف الغذاء المنتج في العالم اليوم، وخاصة الغذاء الذي ينتجه 500 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، يعتمد نحو 50% منه على مدخلات الأسمدة.

وأضاف: "ما نعرفه هو أن كل انخفاض بـ 1% في الأسمدة، يؤدي إلى تقليل توافر الغذاء لما يصل إلى 30 مليون شخص".