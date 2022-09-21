"المركزي" الصيني يلمح إلى إمكانية استئناف خفض الفائدة

قال البنك المركزي الصيني، إن أسعار الفائدة الحالية معقولة وتوفر مجالا لاتخاذ خطوات مستقبلية ضمن السياسة النقدية، في إشارة إلى إمكانية استئناف خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأضاف "المركزي" الصيني أن أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد أقل قليلاً من وتيرة النمو الاقتصادي المحتمل، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع يساعد في جعل الديون مستدامة ويوفر للحكومة نطاقا إضافيا للسياسة.

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وكان البنك المركزي، امتنع الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية مدافعا عن تراجع سعر صرف اليوان.

وتبعته البنوك بالإبقاء على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير يوم الثلاثاء على الرغم من تزايد التكهنات من تراجعها في الأشهر المقبلة.

وتتراوح أسعار الإقراض في الصين بين 4% و5%، بينما تتراوح الفائدة على الودائع لأجل بين 1% و2% وفقًا لبيان بنك الشعب الصيني.

وقد نما الاقتصاد الصيني 2.5% في النصف الأول من العام الجاري بعد أن كان نموه 8.1% العام الماضي.