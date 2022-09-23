عائدات مصر من صادرات الغاز تصل إلى 500 مليون دولار شهرياً

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان يوم الخميس، إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي، وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة.

ولم يذكر البيان، الذي استند إلى تصريحات أدلى بها معيط في منتدى لـ"بلومبرغ"، ما كانت مصر تجنيه في السابق من صادرات الغاز لتتسنى المقارنة، وفقا لـ"رويترز".

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وتسعى مصر لدفع صادراتها من الغاز الطبيعي للحد الأقصى للحصول على نقد أجنبي بعد أن تعرضت لضغوط مالية بسبب تبعات الحرب الأوكرانية.

ووفقا لبيانات "رفينيتيف إيكون"، صدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وتقول الحكومة إن صادرات الغاز تلقت دفعة بعد أن طبقت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس.

وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، الأحد الماضي، إن مصر تستهدف تصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الحالية 2022-2023.

وأضاف أن بلاده صدرت ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز في السنة المالية الماضية.

وأوضح الملا: "نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كميات الغاز الموجه للتصدير"، مشيراً إلى أنه تم تصدير غاز بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وقال إن "بدء انخفاض درجات الحرارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر سيدعم من قدرتنا على توفير المزيد من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء وبالتالي توجيه كميات الغاز إلى محطات الإسالة للتصدير".