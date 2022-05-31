صادرات مصر من الغاز ترتفع 98% إلى 3.89 مليار دولار في 4 أشهر
قفزت بنسبة 768.2% خلال 2021
كشفت بيانات صادرة عن وزارة البترول المصرية، اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 98% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار.
وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال العام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.959 مليار دولار مقابل 456 مليون دولار خلال العام 2020.
وكان وزير البترول المصري، طارق الملا، قال في وقت سابق، إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال من المتوقع أن ترتفع إلى 7.5 مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف أنه من المخطط خلال العام المالي المقبل وضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج لتضيف 450 مليون قدم مكعبة من الغاز و17.2 ألف برميل متكثفات.
وأشار الملا إلى أن إجمالي استثمارات البحث والتنمية والإنتاج في قطاع الغاز في مصر سيتجاوز 1.6 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل.
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